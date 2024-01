Huijsen Roma, conferme sull’inserimento dei giallorossi! La posizione della Juve e del giocatore, tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Sky Sport, arrivano conferme sull’inserimento della Roma per Dean Huijsen. Il club giallorosso ha cambiato le carte in tavola nonostante l’accordo già raggiunto fra Juve e Frosinone.

Il giocatore, infatti, sembra più propenso a trasferirsi da Mourinho. Il club bianconero, invece, vorrebbe mantenere la parola data al Frosinone. Si attendono ora nuovi aggiornamenti.

The post Huijsen Roma, conferme sull’inserimento giallorosso! La posizione della Juve e del giocatore appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG