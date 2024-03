Allegri non si smentisce: «Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna. Il percepito è diverso…». Le parole del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l’Atalanta.

Le sue parole: «Abbiamo fatto una buona partita contro una buona Atalanta, sono stati bravi nei due gol, noi potevamo fare meglio. Nel secondo tempo siamo stati più arrembanti, abbiamo subito pochi tiri ma dobbiamo migliorare la fase difensiva. Facciamo buone partite ma prendiamo gol troppo facilmente. Come si ritrova la solidità? Lavorando sulle situazioni, oggi abbiamo guadagnato un punto sul Bologna, abbiamo tenuto l’Atalanta a 11 punti. Non scordiamoci che il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4, mancano 10 punti. Ai ragazzi non posso rimproverare niente, abbiamo avuto una bella reazione anche se una parte dello stadio non ci ha aiutato. Il percepito è diverso, abbiamo 58 punti, questi momenti servono a far crescere la squadra e a far crescere i giovani, non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo di tornare in Champions, è una competizione meravigliosa»

