L’ex allenatore Andrea Stramaccioni analizza la vittoria dei nerazzurri al Dall’Ara.

Andrea Stramaccioni a DAZN ha parlato di Bologna-Inter e del turnover ragionato di Inzaghi. “L’Inter ha costruito questa vittoria con un ottimo primo tempo in cui ha impedito al Bologna di giocare come sa. La squadra interista, nel secondo tempo invece, è stata messa in difficoltà dal Bologna, è la squadra che più è riuscita a mettere alla prova i nerazzurri, non ha fatto creare nulla alla squadra di Inzaghi che si è difesa con grande caparbietà, una vittoria meritata e molto importante“.

Sui centrocampisti

“Barella da capitano dell’Inter e giocatore della nostra Nazionale ha chiesto scusa per quella caduta accentuata, che era una cosa del momento, è una cosa che non ripeterà, aver chiesto scusa è una cosa non scontata e da apprezzare. Ho visto Calhanoglu più controllato, sapeva che era una gara di rientro“.

Hakan Calhanoglu

I singoli

“Dispiace che Arnautovic abbia avuto un problema al flessore dalla dinamica. Acerbi in questo momento dà di più a livello di esperienza e leadership e de Vrij, definirlo riserva è riduttivo. Credo che Acerbi in questo momento sia intoccabile. La panchina di Lautaro Martinez? Assolutamente. Credo che avrebbe voluto giocare anche questa ma Inzaghi ha fatto una scelta oculata. Le sue rotazioni sono quasi maniacali, col cronometro in mano. La sua decisione credo sia corretta, anche se le vuole giocare tutte il giocatore, fa bene a risparmiare le sue energie per la Coppa“.

Sul ritorno con l’Atletico

“Da un punto di vista tecnico, onestamente l’Inter ha qualcosa in più anche dal punto di vista della continuità ma il Wanda è un ambiente calco. Sicuramente i nerazzurri hanno affrontato prove impegnative in Europa ma sicuramente quel pubblico dà un vantaggio a chi gioca in casa. Alla portata dell’Inter ma è una squadra che ha grande tradizione“.

L’articolo Stramaccioni: “Convinto che Lautaro avrebbe voluto giocare, l’Inter ha qualcosa in più dell’Atletico” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG