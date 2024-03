Retroscena Barella: come ha reagito l’Inter alle scuse pubbliche del centrocampista dopo la vittoria col Bologna

Stando a quanto ricostruito da Tuttosport le scuse in diretta tv di Nicolò Barella – in riferimento rigore fischiato su di lui per l’intervento di Frendrup lunedì contro il Genoa e quanto scaturito dopo – hanno inorgoglito il club di Viale della Liberazione nel giorno del compleanno numero 116 dell’Inter.

Il gesto avrebbe sicuramente fatto piacere anche al ct della nazionale Luciano Spalletti. Discorso che ovviamente vale anche per Inzaghi.

L’articolo Retroscena Barella: come ha reagito l’Inter alle scuse pubbliche del centrocampista proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG