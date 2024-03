Gasperini: «L’Inter è indubbiamente la squadra più forte, merita tutto. Classifica veritiera». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Juventus.

Le sue parole anche sull’Inter: «L’Inter sta meritando tutto quello sta facendo, è indubbiamente la squadra superiore quest’anno. Ma anche Milan e Juve sono due squadre molto forti. La classifica penso sia veritiera, anche per il Bologna che è indubbiamente forte. Noi abbiamo avuto un po’ di fortuna col Milan, non nelle due partite col Bologna. Oggi penso il risultato sia tutto sommato giusto. La differenza in classifica lo fanno gli zero punti con il Bologna».

