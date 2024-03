I nerazzurri vincono anche al Dall’Ara in una gara molto tranquilla da punto di vista arbitrale.

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese su Tuttosport analizza la prestazione dell’arbitro di Bologna-Inter: “Luca Pairetto, che in questa stagione ha dovuto fare i conti con un lungo stop a causa di qualche problema fisico, se la cava bene al Dall’Ara in una gara piuttosto complessa per motivi di classifica e non solo. L’arbitro piemontese chiude con 29 falli, fischiando il giusto su un campo che soprattutto alla fine si fa pesante a causa della pioggia. Bravo il direttore di gara a concedere un vantaggio nel primo tempo e ad ammonire Zirkzee a fine azione per fallo su Calhanoglu”.

Arbitro Var

Gli episodi

“Solo due gli episodi nelle aree di rigore, entrambi piuttosto semplici da leggere. Il primo è un contatto ai danni di Saelemaekers, giusto lasciar correre. Così come non c’è nulla di irregolare nel corpo a corpo che si verifica sempre in area interista tra Dumfries e Kristiansen. Equilibrata la gestione disciplinare: solo tre le ammonizioni, due per il Bologna (il già citato Zirkzee e Freuler) e uno per l’Inter (Klaassen)”.

Il giallo

“Pairetto fa bene a non sanzionare Bisseck dopo il gol: la sua esultanza non è provocatoria, bensì l’imitazione di un canestro. Nonostante i fischi del Dall’Ara per qualche presunto fallo non assegnato alla squadra di casa, Pairetto tiene in pugno la partita senza alcun problema”.

L’articolo Bologna-Inter: pochi i casi da moviola: Pairetto rischia la figuraccia proviene da Notizie Inter.

