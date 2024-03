Il commissario tecnico della Germania Under 21 Toni Di Salvo conosce benissimo il difensore tedesco autore dell’unico goal del match di ieri.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Toni Di Salvo che ha raccontato diversi retroscena riguardanti Yann Bisseck. “Bisseck veniva da un paio di infortuni e aveva deciso di ricominciare dalla Superligaen. Stava facendo bene, così gli telefonai: ‘Non so se riuscirò a darti spazio, ma mi piacerebbe averti con noi’. La sua squadra gli aveva dato dei giorni di permesso per far visita alla famiglia, che non vedeva da tempo a causa del Covid. Annullò tutto e mostrò disponibilità totale. Fu chiaro: ‘Mister, io ci sono pure se non mi fai giocare un secondo’. Mi impressionò il suo atteggiamento positivo, non capita spesso di ricevere risposte del genere in queste situazioni. Conosceva già diversi compagni ed entrò presto in sintonia con tutti. Ha la capacità di unire i vari gruppetti che di solito si formano negli spogliatoi, non a caso gli consegnai la fascia da capitano“.

“Anche se non ha più l’età per l’Under 21 continuo a seguirlo in Serie A e sta facendo molto bene, l’Inter è una grande occasione e la sta sfruttando. Ha avuto bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi, ma pian piano sta dimostrando le sue qualità. Pochi mesi fa è accaduto lo stesso a Thiaw con il Milan, dopo una fase iniziale di ambientamento si è preso il giusto spazio”.

“Dopo la notizia del trasferimento all’Inter mi sono complimentato con lui, presto lo chiamerò per fare una chiacchierata. Vale lo stesso per Thiaw, sono stati due dei miei capitani”.

