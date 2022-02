L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si tiene stretto il punto conquistato contro il Torino ieri sera.

Il tecnico della Juventus ha analizzato così il pareggio nel derby col Torino dando informazioni sull’infortunio di Dybala. “Che sapore ha il punto di oggi? Si tiene, fa seguito ai risultati positivi degli ultimi 2-3 giorni. Non era semplice con il Torino, non eravamo brillanti e abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Questo è un percorso normale, naturale: per entrare tra le prime quattro questo pari non è da buttare. C’è stato impegno, abbiamo cercato la vittoria fino alla fine, il punto è positivo”.

IM_Paulo_Dybala

“La quota per arrivare tra le prime quattro la stiamo tenendo. La Lazio è rientrata, la Fiorentina dipende da cosa fa in queste due partite, la Roma è un pochino più indietro, ma mancano ancora tante partite, 12. Dybala ha sentito un indurimento dietro, non dovrebbe essere niente di particolare, vedremo nei prossimi giorni”.

