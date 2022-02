L’allenatore del Torino Ivan Juric è soddisfatto della prestazione della sua squadra contro la Juventus.

Ivan Juric ha analizzato così il derby di Torino pareggiato ieri nelle interviste post-gara. “Abbiamo fatto una grande gara. Meritavamo di più. Questo ci deve dare la forza. C’è qualcosa che mi è sfuggito ultimamente. Siamo partiti dal niente, dal basso. Questa partita ci deve dare sicurezza e farci fare un finale di campionato con grande carattere e forza. La mia esultanza? C’era grande gioia, sarebbe stato un peccato perdere. Siamo riusciti a recuperare. Bremer? E’ un giocatore troppo importante“.

Andrea Belotti

“Da inizio anno si capiva che poteva essere così importante. Ha grande umiltà, è un ragazzo stupendo e non molla mai. Dà sicurezza. Permette di pressare e sapere che dietro sei tosto. Sta facendo un grande campionato. Belotti? Io credo nel Gallo. È arrivato da grandi delusioni, ma ora deve fare tutto con calma, decidere con calma e tranquillità cosa vuole fare. Sa cosa significa la sua presenza per i tifosi del Toro. Deve solo trovare la forma fisica giusta. Ha lavorato tantissimo con i preparatori. Ha giocato mezz’ora l’altra volta. Oggi ha fatto tanto. Spero che lo avremo al top per questo finale di stagione“.

