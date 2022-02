Le scelte di Simone Inzaghi in vista di Inter-Sassuolo, 26° giornata di Serie A: due assenze pesanti tra i padroni di casa.

Senza Brozovic e Bastoni (squalificati) ma con un Barella in più in mezzo al campo. L’Inter si prepara ad affrontare il Sassuolo, domani alle ore 18 a San Siro, per cancellare il ricordo Champions contro il Liverpool. Le scelte sono ormai fatte: Dimarco prenderà il posto del difensore nei tre dietro, Vidal è in vantaggio su Gagliardini per sostituire Brozovic.

Sarà interessante capire come reagirà la squadra di fronte all’assenza del suo metronomo. Una gara da non sottovalutare, che metterà di fronte al loro (probabile) futuro Scamacca e Frattesi. Ecco la probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

