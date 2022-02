L’allenatore giallorosso valuta le prestazioni del calciatore inglese a sei mesi dall’arrivo in Italia.

C’è anche Abraham tra i temi trattati da José Mourinho, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, gara valida per la 26° giornata di Serie A: “Sta facendo bene ma può fare meglio. La squadra ha bisogno che lui faccia meglio e viceversa. È questa l’interazione di sempre.

Dobbiamo sempre pensare che è un giocatore straniero nato e cresciuto in un calcio completamente diverso, in una società completamente diversa ed è uscito dall’Inghilterra che è di per sé molto difficile. Per me sta facendo bene. Spero faccia di più da lui perché ha potenzialità per fare meglio, però bene”. Alla sua prima esperienza in un campionato difficile come quello italiano, l’ex Chelsea ha già messo a segno 11 reti in campionato. Abraham è il futuro della Roma e la società intende costruire attorno all’inglese la squadra della prossima stagione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG