I 22 in campo per il derby della Mole. Tante conferme tra i bianconeri, Juric si affida al Gallo Belotti.

A Torino si gioca il derby per l’Europa. Le due formazioni arrivano a questo appuntamento con il dente avvelenato, non essendo riuscite a raccogliere i tre punti nell’ultimo turno. La squadra di Allegri ha pareggiato 1-1 con l’Atalanta nella scorsa giornata di A, Belotti e compagni hanno perso 2-1 contro il Venezia. Una gara fondamentale per i bianconeri, alla ricerca di punti per la Champions.

Ecco le formazioni ufficiali. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega; Brekalo; Belotti. Allenatore: Ivan Juric.

