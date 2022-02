I nerazzurri scendono in campo domenica a San Siro per dimenticare la sconfitta con il Liverpool. Dionisi cerca l’impresa.

Un match che si preannuncia spettacolare vista la vocazione offensiva di entrambe le squadre. Una gara da non sottovalutare, che l’Inter affronterà senza lo squalificato Brozovic. Un motivo in più per scendere in campo concentrati e conquistare i tre punti. I nerazzurri di Inzaghi sono chiamati a una nuova reazione dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool.

Inter-Sassuolo, gara valida per la 7° giornata di ritorno di Serie A, si giocherà domenica 20 febbraio alle ore 18 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In alternativa si potrà fruire dell’applicazione scaricandola su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oppure su dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

