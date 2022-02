Squalificato Brozovic, al suo posto dovrebbe esserci Vidal. Un dubbio in difesa, vista l’assenza di Bastoni.

L’Inter torna in campo nel week end per affrontare l’ottimo Sassuolo di Dionisi. Simone Inzaghi ritrova Barella, squalificato in Champions, e rilancia la coppia Dzeko-Lautaro Martinez. È stato respinto il ricorso dell’Inter contro la squalifica comminata a Bastoni: niente Sassuolo per il difensore, al suo posto ecco Dimarco. Un appuntamento da non sottovalutare, viste le ultime prove dei neroverdi contro le big. I nerazzurri vogliono i tre punti per tornare il prima possibile in testa alla classifica.

Squalificato Brozovic, ecco il guerriero Vidal, che ha ben figurato contro il Liverpool in Champions. Ecco la probabile formazione dei padroni di casa:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Calcio d’inizio alle ore 18. Arbitra Fourneau di Roma.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG