Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, si è sbilanciato sulle strategie di mercato della Juve. Le sue parole

Nel corso della conferenza stampa pre Juventus – Salernitana, a Massimiliano Allegri è stato chiesto se ha bisogno di rinforzi dal mercato.

MERCATO – «Del mercato lo dico sempre si occupano i direttori, che vigiliano attenti. Pogba e Fagioli non sono fuori da ora ma da 4-5 mesi… La squadra sta crescendo bene sia come singoli che come squadra e noi dobbiamo continuare a lavorare ».

