Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve–Salernitana. Le sue parole sulla Coppa Italia.

FAVORITA IN COPPA ITALIA – «In campionato è un percorso diverso dalla Coppa Italia. Basti vedere l’eliminazione dell’Inter e del Napoli. Domani bisogna avere le antenne molto alte perchè in una partita piò succedere di tutto. Normale che in 38 partite vengono fuori i valori, ma in una partita può succedere di tutto».

