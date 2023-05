Allegri “perde” poteri alla Juve: la nuova linea della società portata avanti da Calvo con l’appoggio di Scanavino

Allegri potrebbe “perdere” dei poteri alla Juve dopo il ruolo che gli aveva affidato la società per questi mesi di transizione in seguito alle dimissioni del precedente Cda e il terremoto giudiziario.

Come spiega Tuttosport, infatti, Calvo sta cercando il nuovo direttore sportivo in autonomia ma con l’appoggio di Scanavino. Così facendo toglie poteri Allegri verso una precisa linea societaria: quella di far svolgere ad ogni figura il suo compito in armonia.

