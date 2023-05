Spugna: «Vogliamo battere la Juventus Women e arrivare a 70 punti». L’allenatore della Roma femminile lancia la sfida

Spugna, allenatore della Roma femminile, al sito ufficiale della Roma ha presentato la partita contro la Juventus Women in programma domani.

GIOCATRICI NON CONVOCATE – «Nasce soprattutto per dare spazio a chi ha avuto un minutaggio inferiore in quest’ultimo periodo e per gestire meglio i carichi di lavoro in funzione della prossima settimana. Poi qualcuna non è al 100% ed è giusto non rischiare nulla».

ASPETTATIVE SULLA SFIDA – «Ci aspettiamo di fare una buona prestazione, di lavorare bene come abbiamo sempre fatto. Non stiamo a guardare quello che sarà il risultato, ma vogliamo fare comunque una buona partita e provare ad arrivare a 70 punti. Per farlo serve vincere a Torino».

PARTITA VERSO LA FINALE DI COPPA ITALIA – «La cosa più importante è arrivare al 4 giugno per la finale di Coppa Italia con tutta la rosa al completo e tutte le giocatrici nelle migliori condizioni possibili, perché può essere una partita molto lunga e quindi ci sarà bisogno di tutte».

