Juve Milan, chi gioca in attacco? Pioli ha un dubbio di formazione. Il ballottaggio dell’allenatore per la fascia destra

Domenica sera allo Stadium sarà il big match tra Juve e, a due giorni dalla sfida, gli allenatori sono alle prese con alcuni dubbi di formazione.

Se Allegri deve decidere se far giocare Milik e Vlahovic insieme, Pioli deve sciogliere un ballottaggio per quanto riguarda la fascia destra d’attacco. Per Sky Sport, al momento, Messias è in vantaggio per partire titolare rispetto a Saelemaekers.

