Allegri, rammarico dopo Empoli: «Ci teneva aperta una grande porta per la Champions». Le dichiarazioni in conferenza

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Milan. Il tecnico torna su Empoli.

SBAGLIATO L’INIZIO DI STAGIONE – «Rispondere a questa domanda in un minuto, anche in 30 secondi, è molto difficile. Andare a trovare spiegazioni è difficile. Abbiamo lavorato con grande serietà, dobbiamo farlo ancora per 10 giorni con serietà. Dobbiamo ottenere il massimo da queste due partite, com’è nel DNA della Juventus. Ad Empoli abbiamo sbagliato, potevamo avere mille giustificazioni ma non dovevamo perdere. Non è responsabilità di nessuno ma ci teneva aperta una porta ancora più grande per entrare in Europa. Non è stato così. Venivamo dalla delusione di Siviglia, i 10 punti tolti in classifica, non abbiamo avuto la freddezza e la lucidità di capire che vincendo ad Empoli uno ci blindavamo uno dei quattro posti in Champions sul campo, due lasciavamo aperta una grande porta. Ma dobbiamo guardare avanti non indietro, domani è una bella partita con il Milan che ha da raggiungere i primi quattro posti e dobbiamo lasciarci ancora la porta aperta per entrare minimo in Europa».

