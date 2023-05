Allegri svela una data per il suo futuro: quando verrà pianificato tutto, rivelazione in conferenza stampa

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Milan. Le sue parole sul futuro.

EUROPA DECISIVA PER IL SUO FUTURO – «No, assolutamente. Ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine per far sì che la Juventus l’anno prossimo torni a competere per il campionato. Ma la stagione prossima la decideremo il 5 giugno perché dovremo pianificare tutta una serie di cose. Da tutte le cose negative che ci sono successe quest’anno ne usciremo fortificati per l’anno prossimo».

