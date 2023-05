Su Twitter, Giovanni Capuano ha commentato così il caso Juve e la posizione della UEFA.

CAPUANO – «Nuovo avvertimento alla Juventus: o tratta per ufficializzare l’addio alla Superlega o sarà una stangata. Ceferin irritato, il Barcellona che ha fatto una scelta diversa pur essendo alle prese con un problema ‘interno’ alla Liga e così via… Una volta per tutte: NON è normale che la Uefa pensi di utilizzare i processi sportivi come arma politica. NON è normale che il club (e il calcio italiano di conseguenza) non vengano tutelati da un’ingerenza inaccettabile».

