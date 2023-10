Allegri recupera un big per Juve Torino: si è allenato in gruppo dopo aver saltato la seduta di ieri per un problema

Allegri può tirare un sospiro di sollievo su Kostic che ieri aveva saltato la seduta di allenamento alla Continassa a causa di un problema alla caviglia.

L’esterno serbo oggi si è allenato regolarmente in gruppo e quindi è da considerare recuperato per Juve Torino di sabato. E’ rientrato pienamente anche Milik, assente con l’Atalanta per un fastidio al polpaccio.

The post Allegri recupera un big per Juve Torino: si è allenato in gruppo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG