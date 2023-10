Vlahovic, il fastidio alla schiena non passa: è in forte dubbio per Juve Torino. Saranno decisive le sue sensazioni

La presenza in campo di Vlahovic per Juve Torino, ad oggi, è in grande dubbio. Come riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24 per ora è “più no che si” sulla possibilità di vedere il bomber serbo allo Stadium dall’inizio.

Le sensazioni di Vlahovic nelle prossime ore riguardo il fastidio alla schiena saranno decisive per capire se potrà recuperare o meno.

