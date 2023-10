Cassano non cambia idea e ribadisce il suo pensiero: «Bellingham è un fenomeno, ma non piace». Le parole alla Bobo Tv

Il favoloso gol di Bellingham in Napoli Real Madrid non ha cambiato l’opinione di Cassano che qualche tempo fa aveva ammesso di non apprezzare il talento inglese. Lo stesso Cassano, nell’ultima puntata della Bobo Tv, ha infatti ribadito il suo pensiero sul giocatore che in passato era stato vicino alla Juve.

LE PAROLE – «Qualcuno si diverte, l’ha detto o non l’ha detto…non me ne frega un cazzo. Loro riportano quel che vogliono loro, ma la gente onesta ascolta. Mi piace? No. E’ un campione e fenomeno? Assolutamente si. E’ devastante, anche di grande personalità per quello che sta facendo al Real Madrid appena arrivato, ha due coglioni così. Ha ragione Ancelotti a dire che sembra che ha 44 anni. Non mi piace come genere di giocatore, ma è fenomenale».

