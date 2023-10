Chiesa sfida Lautaro e Leao: l’attaccante della Juve può diventare il giocatore del mese della Serie A grazie ai tre gol segnati

Chiesa sfida Lautaro, Leao e altri tre big della Serie A per il premio del giocatore del mese di settembre del campionato.

Berardi

Chiesa

Colpani

Di Lorenzo

Leao

Martinez Vota ora per l’@EASPORTSFC #POTM di settembre #FC24 | @easportsfcit — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2023

L’attaccante della Juve, come reso noto dalla Lega Serie A via Twitter, è uno dei giocatori in lizza per il riconoscimento grazie ai 3 gol segnati. Le votazioni sono aperte.

