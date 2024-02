Allegri ricorda ancora quel successo per 1-3 al Bernabeu del 2018: il tecnico torna sulla vittoria in casa del Real

Massimiliano Allegri, nell’intervista per le sue 405 panchine con la Juve, è tornato sulla vittoria per 3-1 al Bernabeu col Real del 2018.

LE PAROLE – «Io quella sera li ero sereno, ero convinto che la squadra potesse ribaltare il risultato, così è stato. È mancato l’ultimo pezzettino, forse dovevo fare la sostituzione prima e non credere che i supplementari erano a portata di mano. Per quanto riguarda la partita di Carpi è vero. Io ho sempre detto che bisogna vincere le partite ho imparato una frase detta da Gianluca Vialli: “Alla Juventus quando vinci le partite è un sollievo, finisce le partite ti metti a sedere, ma subito dopo ti viene il sollievo di dire che puoi passare tre giorni in serenità».

