Probabili formazioni Verona Juve, svelate le possibili scelte di Massimiliano Allegri per il match di domani: le ultime

Vigilia di campionato per la Juve, di scena domani a Verona in cerca di riscatto dopo le ultime tre deludenti uscite.

Un match che vedrà il ritorno in campo di Vlahovic, che dovrebbe fare coppia fissa in avanti con Yildiz, favorito su Chiesa. Sulla sinistra il probabile rientro di Kostic, mentre dietro, per sostituire lo squalificato Bremer, Rugani è avanti su Alex Sandro.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

The post Probabili formazioni Verona Juve: svelate le possibili scelte di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG