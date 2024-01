Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha risposto indirettamente alle frasi di Beppe Marotta che paragonava l’Inter alla lepre.

Massimiliano Allegri a DAZN nel commentare la vittoria col Sassuolo ha fatto anche un riferimento alle ultime dichiarazioni del dirigente nerazzurro. “Non è questione di divertimento, è questione di vincere. Conta solo quello, il resto non conta niente. Non era semplice, ci avevano fatto 4 gol all’andata e anche stasera, quando sembrava indirizzata bene, ha trovato soluzioni con giocatori bravi come Berardi e Laurienté. Szczesny ha fatto due belle parate. Siamo contenti ma pensiamo a domenica a Lecce. Abbiamo 49 punti, serve continuare a lavorare, migliorare e stare in silenzio“.

Su Vlahovic

“Sta crescendo. Col Frosinone ha fatto una brutta mezz’ora, lo sa. È entrato e voleva spaccare tutto e quello è segno ancora di una non maturità. Stasera è stato più sereno, gli ho detto di star tranquillo perché i gol li fa, è un 2000 ha tutto il tempo e i margini di miglioramento davanti a sé però non deve cadere negli errori fatti col Frosinone”.

Dusan Vlahovic

Sulla lotta Scudetto

“Il ruolo di cacciatore? Se c’è uno davanti ce n’è uno dietro che insegue, come nel gioco di guardie e ladri. Dobbiamo essere bravi e stare sereni, il Lecce è una squadra difficile e bisogna prepararsi per prendere 3 punti. Intanto oggi abbiamo messo la quinta a 16 punti e questo è molto importante, poi vedremo”.

Sulla possibilità di arrivare allo scontro diretto davanti ai nerazzurri

“Pensiamo partita dopo partita. A Lecce è difficile, vengono sempre partite non belle e combattute. Un passo alla volta. Non si può fare altro“.

