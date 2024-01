Sandi Lovric ha pubblicamente ammesso di ispirarsi a due calciatori dell’Inter di Simone Inzaghi, ecco chi sono

Sandi Lovric non ha paura ad ammetterlo, anzi. Il centrocampista dell’Udinese ha parlato stamane a Radio Serie A. Due i giocatori a cui si ispira, entrambi dell’Inter, ecco chi sono.

IL COMMENTO – «Il mio idolo è Luka Modric, come persona e come calciatore. Cerco sempre di imparare anche da altri giocatori in Italia: due esempi possono essere Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, che giocano da mezze ali».

