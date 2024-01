La Curva Nord della Lazio non seguirà la squadra in Arabia Saudita, le motivazioni dentro il comunicato dei tifosi

Alla fine no, non ci sarà la Curva Nord della Lazio. Per propria scelta gli ultras capitolini non prenderanno parte alla trasferta in Arabia Saudita per seguire Sarri e i suoi nella Supercoppa Italiana (a partire dalla gara con l’Inter). Ecco il comunicato ufficiale:

IL COMUNCIATO – «Supercoppa Italiana, noi non ci saremo! In merito alla trasferta della Lazio in Arabia Saudita riteniamo sia giusto prendere una posizione di dissenso. È per noi inaccettabile giocare una competizione nazionale, come la Supercoppa Italiana, in territorio straniero: il calcio italiano è “patrimonio popolare” che deve rimanere alla portata di tutti e costringere i tifosi ad intraprendere trasferte intercontinentali è tutto fuorché popolare.Diserteremo ufficialmente la trasferta di Riad perché questa tipologia di calcio non fa parte del nostro Dna in quanto è la chiara rappresentazione della mercificazione della passione che accomuna tutti noi, tifosi Laziali e non»

L’articolo Supercoppa, gli ultras della Lazio disertano l’Arabia: il duro comunicato della Curva Nord proviene da Inter News 24.

