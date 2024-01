Il difensore portoghese era più che un semplice obiettivo di mercato dei nerazzurri ma i bianconeri hanno vinto il duello.

La Juventus ha battuto ieri il Sassuolo e si è riportata a 2 punti dall’Inter: i bianconeri possono superare i nerazzurri il prossimo week end visto che questi ultimi saranno impegnati in SuperCoppa e salteranno il turno di campionato.

Sfida di mercato

Un obiettivo di mercato comune ad entrambe le società era Tiago Djaló del Lille: l’Inter per molti aveva l’accordo col giocatore per un tesseramento a parametro zero in vista di luglio ma la Juventus ha anticipato i rivali trovando l’accordo col club francese già a gennaio. A questo punto il portoghese ha preferito accettare subito il trasferimento perché molto probabilmente nona avrebbe giocato per la restante parte di questa stagione.

As Roma 04/12/2015 – campionato di calcio serie A / Lazio-Juventus / foto Antonello Sammarco/Image Sport

nella foto: Massimiliano Allegri

Il dirigente

Il direttore dell’area tecnica della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN di mercato e di corsa Scudetto in occasione di Juventus-Sassuolo di ieri. “Abbiamo fatto un grandissimo girone d’andata, era impensabile all’inizio: è doveroso fare complimenti a tutti, hanno fatto un lavoro straordinario. C’è da continuare, sarà dura ma ci proveremo”.

Sul mercato

“Djalo? Siamo ai dettagli, speriamo nei prossimi giorni di chiudere. Quando sarà un calciatore della Juve, ne parlerò. Samardzic o Henderson? In questo momento riamiamo così, abbiamo deciso di chiudere il mercato: vogliamo dare fiducia a questi ragazzi che hanno fatto un percorso straordinario. Vogliamo continuare a vincere per staccare la zona quinto posto, è il nostro obiettivo”.

L’articolo Giuntoli conferma il colpo Tiago Djaló ma non parla di Scudetto proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG