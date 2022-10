Allegri: «Siamo in ritardo in campionato, ma c’è tempo per recuperare». Le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della situazione della Juventus in classifica. Ecco le parole del tecnico bianconero:

«Siamo in ritardo in campionato, stiamo pagando la settimana tra Salerno e Monza e ci sta penalizzando ma ci sono 29 partite, c’è tempo per recuperare»

