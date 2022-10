Davide Bombardini, vecchia conoscenza del calcio italiano, a processo: ecco qual è l’accusa nei suoi confronti

L’ex giocatore Davide Bombardini è accusato con due ultrà dell’Inter di tentata estorsione. Ad accusarlo è un imprenditore milanese di 59 anni, che sostiene che gli è stato chiesto chiesto il pagamento di 100mila euro con “minaccia”. Il pm scrive che tutto questo è successo malgrado la presunta vittima “non avesse alcun debito nei confronti del Bombardini”.

I due ultrà, stando agli addebiti, il 28 novembre 2018 si sarebbero presentato in un cantiere a Milano in cui lavorava il cinquantanovenne usando nei suoi confronti “toni e modi aggressivi e intimidatori” per richiedere quel “credito del tutto inesistente”. Bombardini avrebbe poi ribadito in una telefonata la “richiesta illecita”.

