La Juventus ha chiuso la tournée americana perdendo 2-0 col Real Madrid, l’allenatore bianconero è comunque soddisfatto.

Massimiliano Allegri ha commentato al sito ufficiale della Juventus la qualità del lavoro svolto negli Stati Uniti ed in particolare nell’ultima gara contro il Real Madrid. “È stata una buona partita che conclude un bel lavoro di dieci giorni negli Stati Uniti. Abbiamo affrontato la squadra più forte d’Europa, fin quando è stato possibile giocare lo abbiamo fatto, cercando di gestire i possessi e non buttare via la palla”.

“Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, possiamo ancora crescere tanto, ci sono giocatori che devono rientrare. Questa sera ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra: avremmo dovuto gestire le nostre con un po’ più di pazienza. Ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo sotto con il lavoro, il campionato è si avvicina“.

