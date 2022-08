I bianconeri nonostante la stagione non sia ancora cominciata già devono fare i conti con molti infortuni.

È una Juventus incerottata quella che fra due settimane esordirà in stagione: il 15 agosto c’è la gara contro il Sassuolo di Serie A. I bianconeri sono in emergenza a centrocampo per via di diversi giocatori alle prese con problemi fisici; oltre a questo si aggiunge anche la squalifica di Adrien Rabiot.

Zakaria

Sono Paul Pogba e Weston McKennie gli assenti sicuri per infortunio: il francese ha rimediato una lesione al menisco mentre lo statunitense una lussazione alla spalla, stop probabile di un mese per lui. La mediana titolare dovrebbe quindi quasi obbligatoriamente essere formata da Zakaria, Locatelli e Fagioli; coperta corta anche in attacco con la squalifica di Kean e l’infortunio di Chiesa.

