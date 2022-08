Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non è del tutto soddisfatto di quanto visto nell’amichevole contro il Maiorca.

Luciano Spalletti ha commentato l’1-1 di ieri contro il Maiorca a Radio Kiss Kiss Napoli. “E’ andata così così. La palla viaggiava lenta e loro erano piazzati. Si faceva difficoltà a trovare il ritmo giusto, poi nell’ultima parte è stata una gara fisica: loro l’hanno buttata sui falli… Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma nel primo tempo ho visto un buon calcio, di cui posso dirmi soddisfatto. Kim? Direi molto bene, ha fatto vedere la sua fisicità”.

Viktor Osimhen

“Un calciatore tecnico, muscolare, un difensore di altissima qualità. Kvaratskhelia? Ha disputato un’altra grande partita, come la precedente con grandissime giocate. Ha grandi numeri, anche se questa sera non è stato fortunatissimo. Fabian ha sbagliato due o tre palloni, ma è anche quello che vede sempre per primo la giocata. Piotr finalmente ha reagito: lui fondamentalmente è un buono, ma questa volta l’ho visto avere reazioni nervose e cariche di tensione sana e positiva. E’ così che lo voglio. Acquisti in più? Lo sa la società. Se capiterà l’occasione giusta, con gli standard dei nostri stipendi, magari potranno esserci ulteriori innesti“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG