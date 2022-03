L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si focalizza fondamentalmente sul rendimento di alcuni giocatori nell’analisi della gara di ieri.

Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria ottenuta contro la Sampdoria. “Era importante vincere per rinsaldare il quarto posto e prepararci con fiducia al Villarreal. Vlahovic e Morata diffidati con la Salernitana e a rischio con l’Inter? Non ci interessa, intanto speriamo di recuperare Dybala, che ci darà qualità”.

IM_Paulo_Dybala

“Rabiot si sacrifica moltissimo e recupera molti palloni, potrebbe fare 10 gol all’anno ma è pigro in questo. Dobbiamo migliorare nel momento in cui abbiamo il controllo, tenendo in mano il gioco, quando verticalizziamo non dobbiamo essere frettolosi ma capire il momento per andare a far male all’avversario. A Genova non era facile e la squadra ha fatto veramente bene.

