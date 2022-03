L’allenatore della Sampdoria Giampaolo è soddisfatto nonostante la sconfitta subita contro la Juventus.

Marco Giampaolo ha analizzato la gara persa con la Juventus con i colleghi di DAZN. “I risultati si costruiscono con le prestazioni serie non con quelle disordinate viste nelle ultime settimane. Con la Juve abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non siamo mai stati timidi e non abbiamo mai rinunciato ad aggredire l’avversario”.

IM_Alvaro_Morata

“La prestazione è stata buona: alla lunga questo porterà risultati. La Juve è brava in ripartenza, sapevamo di questa loro caratteristica, ma quando attacchi qualcosa lo concedi per forza. Sul 2-0 per loro non era facile ma ci credevo lo stesso: nell’intervallo lo avevo detto ai ragazzi che un gol poteva riaprire i giochi. Poi però è arrivata la loro terza rete che ha di fatto chiuso i conti”.

