L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti tra campo e mercato.

È stata interessante e ricca di notizie la conferenza stampa di oggi di Massimiliano Allegri. “Come sta la Juve? Per quelli che siamo stiamo bene. Con la Lazio sarà l’ultima partita in casa e dobbiamo onorarla al meglio. Poi è la festa di Giorgio Chiellini e l’ultima di Paulo Dybala. Dobbiamo cercare il modo di migliore di unire le tre cose. Il prossimo capitano? Sarà Leonardo Bonucci per gerarchie. Mercato? Parlarne adesso non ha alcun senso: facciamo finire la stagione, dopodiché faremo il punto della situazione insieme alla società“.

Paul Pogba

“Che voto do alla stagione della Juve? Questa è una domanda banale. Se si vuole che dica 3, dico 3. Non abbiamo vinto nulla e questo pesa molto nel nostro ambiente, ma abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions, che invece molte big hanno per anni mancato. Dobbiamo prepararci al meglio per tornare competitivi e vincenti il prossimo anno. Al momento Paul Pogba è un giocatore del Manchester United e di nessun altro. Un ricordo di lui? Sono passati tanti anni, non ne ho uno specifico. Anche in questo caso è inutile parlarne oggi, domani, dopodomani… Abbiamo una stagione da finire e da lì faremo le nostre considerazioni”.

