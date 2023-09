Allegri vola ancora basso: «Queste tre squadre sono al di sopra delle altre». Le parole del tecnico della Juventus in conferenza

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così delle gerarchie ai vertici del campionato di Serie A.

VANTAGGI SENZA COPPE – «Non so quale sarà il vantaggio o lo svantaggio, dipende dai punti di vista. Noi dobbiamo pensare che l’anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions, perché sarà un valore aggiunto a livello tecnico ed economico per la società. Su questo ci dobbiamo impegnare. Non sarà semplice entrare nelle prime 4, perché Inter, Milan e Napoli sono al di sopra delle altre. Sarà molto difficile. Dobbiamo fare un passo alla volta, avere equilibrio. Non dobbiamo avere sbalzi di umore sia quando vinciamo sia quando arriverà il momento di pareggi o sconfitte, rimanere in equilibrio, perché l’obiettivo finale è il 26 maggio».

