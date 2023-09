Yildiz non convocato per Sassuolo Juve: il motivo è presto spiegato. L’attaccante turco sarà a disposizione della Next Gen

Come annunciato da Massimiliano Allegri alla vigilia di Sassuolo-Juve Kenan Yildiz non sarà a disposizione per la gara del Mapei Stadium.

Il giovane attaccante turco sarà infatti impegnato, sempre domani sera, con la Juventus Next Gen ad Ancona.

