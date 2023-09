Fagioli con un futuro da regista Cosa pensa Allegri del nuovo ruolo per il 2001. Le parole in conferenza

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo Juve. Le sue parole su Fagioli.

FAGIOLI DAVANTI ALLA DIFESA – «Può giocare davanti alla difesa, va provato e riprovato, ha i piedi e la tecnica per giocare davanti alla difesa. Come dissi nel lontano 2017, quando giocò la prima partita in tournée negli Stati Uniti contro il Real Madrid, lui è sempre stato una mezz’ala di regia ma negli anni può diventare uno davanti alla difesa».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI SASSUOLO JUVE

The post Fagioli con un futuro da regista Cosa pensa Allegri del nuovo ruolo per il 2001 appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG