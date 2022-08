Il Bologna ha svolto oggi un allenamento pomeridiano in vista della sfida contro il Milan: Mihajlovic recupera Dijks

Il Bologna, in vista della sfida di sabato contro il Milan a San Siro, ha svolto un allenamento oggi nel pomeriggio. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha svolto un lavoro di scarico, aerobico in campo e una seduta in palestra.

Mitchell Dijks ha lavorato con il gruppo ed è regolarmente a disposizione del tecnico serbo.

