Juriy Syomin, ex allenatore del Lokomotiv Mosca, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo ex calciatore Khvicha Kvaratskhelia, grande protagonista di questo avvio di stagione. Di seguito le sue parole.

«Non mi aspettavo che segnasse il suo primo gol di testa, ma ero sicuro che avrebbe potuto fare bene in Italia. Lui ha il calcio nel suo DNA, ha un grande talento. Inoltre ha un’importante cultura del lavoro ed è molto rispettoso nei confronti dei suoi allenatori. Adesso deve restare con i piedi per terra come ha sempre fatto, ma non penso che per lui sarà un problema. Non deve dare peso ai titoli dei giornali e ai paragoni con altri giocatori. Ha ancora grandi margini di crescita, sia a livello fisico, sia a livello tattico. La Serie A è il campionato perfetto per lui».

L’articolo Kvaratskhelia, l’ex allenatore: «Ha ancora margini di crescita» proviene da Calcio News 24.

