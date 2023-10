Allenamento Juve aperto: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa nella seduta agli ordini di Massimiliano Allegri verso il Torino

(inviato alla Continassa) – La Juve apre le porte della Continassa per assistere all’allenamento odierno. Seduta aperta a media e tifosi (su invito) per i bianconeri, che scendono in campo questa mattina a tre giorni dal derby dell’Allianz Stadium contro il Torino.

Allenamento previsto per le 11.00, con Juventusnews24 che segue LIVE la seduta con tutti gli aggiornamenti dal JTC.

Ore 11.28 – Entrano in campo i portieri. Partitella a campo ridotto. Con pettorina (3-5-2): Perin/Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Weah, Rabiot, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Iling; Chiesa, Kean. Senza pettorina (3-5-2): Pinsoglio; Domanico, Bremer, Huijsen; McKennie, Miretti, Fagioli, Yildiz, Cambiaso; Vacca, Milik.

Ore 11.15 – Gruppo ora diviso in tre: pettorina fucsia, pettorina blu e senza pettorina. Esercizi di possesso palla nello stretto per i bianconeri.

Ore 11.11 – Aggregati anche i Primavera Domanico, Vacca e Filippo Grosso, figlio d’arte del campione del Mondo ed ex Juventus Fabio. Ci sono anche Huijsen e Yildiz, che saltano l’impegno odierno in Coppa Italia con la Next Gen.

Ore 11.07 – Riscaldamento in corso per i bianconeri. Danilo, McKennie, Rugani e Rabiot guidano il gruppo negli esercizi di corsa.

Ore 11.02 – Inizia la seduta di allenamento della Juventus. Milik in gruppo, Vlahovic ancora assente dal resto della squadra per svolgere un lavoro personalizzato. Scanavino osserva da bordocampo.

Ore 11.00 – Iniziano ad entrare i primi giocatori in campo.

