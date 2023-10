Kostic assente all’allenamento della Juve a porte aperte alla Continassa: il motivo e le condizioni del serbo

(Inviato alla Continassa) – Kostic questa mattina era assente per l’allenamento della Juve a porte aperte alla Continassa.

In base a quanto appreso da Juventusnews24, l’esterno serbo non ha lavorato con la squadra a causa di un piccolo fastidio alla caviglia sinistra. Niente di preoccupante per Kostic che domani dovrebbe tornare ad allenarsi in vista del derby col Torino.

