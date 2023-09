Allenamento Juve: di nuovo in campo verso il Sassuolo. Bianconeri al lavoro al JTC dopo il giorno di riposo – VIDEO

Juve di nuovo al lavoro agli ordini di Allegri dopo il giorno di riposo concesso dall’allenatore. La squadra è tornata in campo per preparare la trasferta sul campo del Sassuolo, in programma sabato alle ore 18.

L'allenamento della squadra al JTC pic.twitter.com/NpTRo7w01X — JuventusFC (@juventusfc) September 19, 2023

Questo il video pubblicato dal club bianconero.

