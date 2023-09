Camarda supera il record dell’ex Juve Caligara: la statistica del gioiello del Milan Primavera in Youth League

In Milan-Newcastle di Youth League, il classe 2008 Francesco Camarda ha segnato due gol in mezz’ora. A 15 anni e 195 giorni il gioiello rossonero diventa l’italiano più giovane ad aver segnato in Youth League.

Il record precedente era di Fabrizio Caligara a 16 anni 190 giorni, in Lione–Juve Primavera del 2016. A riportare la statistica è Giuseppe Pastore su Twitter.

