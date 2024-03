Allenamento Juve: mini-torneo con partite sotto pressione per i bianconeri. Il report verso l’Atalanta pubblicato sul sito del club

Juve in campo questa mattina: ecco il report verso l’Atalanta.

REPORT – «Juventus nuovamente in campo in mattinata al centro sportivo della Continassa per preparare la gara del tardo pomeriggio di domenica contro l’Atalanta, in programma il prossimo 10 marzo alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, valida per la ventottesima giornata di campionato.

Allo Juventus Training Center la squadra guidata da Massimiliano Allegri è stata protagonista di un piccolo torneo con partite sotto pressione per i giocatori.

Domani prosegue la preparazione per il match casalingo contro l’Atalanta: appuntamento fissato di nuovo al mattino».

